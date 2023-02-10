«Газпром-медиа холдинг» прекратил деловые отношения с Google

Компания «Газпром-медиа холдинг» на фоне блокировок каналов ТНТ и НТВ на YouTube заявила о невозможности строить долгосрочные деловые отношения с корпорацией Google, которая владеет платформой. В компании также заявили, что заинтересованы в привлечении контента на принадлежащую им платформу Rutube. Пресс-служба отметила, что российский видеохостинг всего за год утроил аудиторию и имеет отлаженную систему монетизации.

Ранее в одном из телеграм-каналов появилось сообщение, что с 1 февраля холдинг не будет публиковать контент на YouTube. Принадлежащие холдингу каналы «Матч ТВ» и «Пятница» в последний раз публиковали видео на YouTube 31 и 30 января соответственно. При этом соответствующие каналы продолжают каждый день публиковать контент на Rutube.

12 марта YouTube заблокировал каналы МИА «Россия сегодня», государственного агентства ТАСС, ВГТРК, «Первого канала», РБК, РЕН ТВ, «Москвы 24», а также принадлежащих «Газпром-Медиа Холдингу» ТНТ и НТВ. 17 ноября арбитражный суд Москвы обязал Google разблокировать канал НТВ. 6 октября аналогичное решение арбитражный суд Москвы принял по иску холдинга в отношении канала ТНТ.