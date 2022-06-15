«Газпром-медиа холдинг» протестирует платформу «АудиоКлуб»

«Газпром-медиа холдинг» планирует запустить закрытое бета-тестирование стримингового сервиса «АудиоКлуб», сообщает Sostav. На новой платформе разместят все типы аудиоконтента: музыку, аудиокниги, подкасты и радио.

Как отметили в компании, участники закрытого бета-тестирования «АудиоКлуба» смогут в числе первых познакомиться с платформой, опробовать ее функционал, оценить дизайн и интерфейс.

При этом протестировать новый аудиосервис сможет любой пользователь, оставивший заявку на официальном сайте платформы до 6 июля 2022 года. С 7 июля сервис запускается в режиме закрытого бета-тестирования, которое будет проводиться на устройствах под управлением Android и в веб-версии.

Сейчас библиотека «АудиоКлуба» наполняется и будет включать миллионы музыкальных треков, десятки тысяч аудиокниг российских и иностранных авторов разных жанров, включая классическую литературу, прямые эфиры радиостанций и популярные подкасты, подчеркнули в пресс-службе ГПМ. В дальнейшем «АудиоКлуб» планирует «представить ряд уникальных функций».