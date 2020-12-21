«Газпром-медиа» консолидирует Rutube

Холдинг «Газпром-медиа» станет единственным владельцем Rutube: он выкупит у ООО «Солярис промо продакшн» (СПП) Александра Карманова 50% ООО «Руформ», управляющего Rutube, и таким образом доведет свою долю в юрлице до 100%.

В пресс-службе «Газпром-медиа» подтвердили факт сделки: ООО «Интерфакс-ТВ», входящее в холдинг, подписало договор купли-продажи 50-процентной доли в ООО «Руформ» с целью консолидации актива. Стороны ожидают закрыть сделку до конца года, сумму ее не раскрывают.

Холдинг планирует полностью сохранить команду Rutube, гендиректором останется Роман Максимов.

СПП, в свою очередь, выкупит у «Газпром-медиа» 49% ООО «ТНТ-Музыкальный», которому принадлежит телеканал «ТНТ Music», и в результате доведет долю в этом активе до 99%.

«Газпром-медиа» уже был единственным владельцем Rutube — холдинг приобрел видеопортал в 2008 году исходя из оценки в $15 млн.