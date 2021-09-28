«Газпром-медиа» начал тестировать аналог TikTok — соцсеть Yappy

«Газпром-медиа» запустит социальную сеть Yappy с вертикальными видео.

Yappy ориентирована на авторов контента и зрителей, которые будут смотреть ролики в персональной ленте. В холдинге добавили, что привлекать аудиторию предполагается с помощью «классических маркетинговых инструментов, в том числе в цифровой среде».

В «Газпром-медиа» сообщили «Коммерсанту», что запуск Yappy состоится в конце года. В бета-тестировании участвуют в среднем 300 блогеров ежемесячно. Основная целевая аудитория — пользователи в возрасте 14–34 лет, которые «увлечены саморазвитием и карьерой и для которых важны личное признание и материальный успех».