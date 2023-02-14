«Газпром-Медиа» опроверг данные о готовности купить «МегаФон»

Пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинг» сообщила , что информация о ее готовности купить сотовый оператор «МегаФон» не соответствует действительности.

Ранее о намерении «Газпрома» приобрести оператора сообщили источники крупных СМИ. Один из собеседников издания рассказал, что купить «МегаФон» может именно «Газпром-Медиа». Источник РБК пояснял, что оператор может быть интересен компании, поскольку она сможет доставлять контент его абонентской базе.

Еще одним потенциальным покупателем «МегаФона» источники «Коммерсанта» называли «Ростелеком». Компания уже владеет другим оператором — Tele2. «Ростелеком» не комментировал информацию.