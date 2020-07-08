«Газпром-медиа» провел кадровые перестановки в своем развлекательном сегменте

«Газпром-медиа» усилил участие в управлении своим развлекательным сегментом, сменив двух из трех управляющих директоров «ГПМ-Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ): ими станут заместители гендиректора головной компании Александра Жарова.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГПМ, управляющие директора Владимир Чопов и Сергей Шишкин приняли решение покинуть компанию.
С 7 июля на эти позиции в рамках существующей структуры управления назначены Светлана Фефилова и советник гендиректора Рубен Оганесов (с 17 июля - официально вступит в должность заместителя главы ГПМ Александра Жарова).
По решению Совета директоров «ГПМ-РТВ» Фефилова и Оганесов будут осуществлять руководство субхолдингом совместно с Романом Петренко, который остался на позиции управляющего директора.
По словам гендиректора ГПМ Жарова, результаты работы развлекательных активов «ГПМ-РТВ» «оказывают огромное влияние на операционные и финансовые показатели холдинга».
«В сегодняшней нестабильной ситуации, когда отрасль переживает серьезные трансформационные изменения, мы приняли логичное и обоснованное решение усилить участие холдинга в управлении данным сегментом, повысить уровень вовлечения менеджмента «Газпром-медиа» в стратегическое и операционное управление ГПМ РТВ», - сказал Жаров, чьи слова привели в пресс-службе.
Источник: Интерфакс