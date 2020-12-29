«Газпром-медиа» стал единоличным владельцем видеосервиса Rutube

Холдинг «Газпром-медиа» на своем сайте объявил о покупке видеохостинга Rutube.

Регистрация перехода права собственности на долю в ООО «Руформ» к ООО «ИНТЕРФАКС-ТВ», входящему в «Газпром-медиа», состоялась 25 декабря. Сумма сделки не раскрывается. Холдинг намерен сохранить команду Rutube, лишь добавив новые кадры, Максимов останется гендиректором.

Размещением рекламы на платформе займется сейлз-хаус «Газпром-медиа». В ближайшее время холдинг собирается пополнить платформу своим контентом. Видеоинвентарь Rutube станет доступен для клиентов «Газпром-медиа» с января 2021 года.

Гендиректор сейлз-хауса «Газпром-медиа» Екатерина Веселкова заявила, что Rutube должен усилить позиции холдинга в цифровом сегменте. Глава холдинга Александр Жаров сообщал, что работа над модернизацией Rutube ведется уже год и ее задача – сделать сервис такой же удобной площадкой для размещения видеоконтента, как и YouTube.