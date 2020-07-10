«Газпром-медиа» стал единственным владельцем издательского дома «Семь дней»

«Газпром-медиа» выкупил у основателя издательского дома «Семь дней» Дмитрия Бирюкова 24,99% акций. Об этом РБК рассказал сам бизнесмен. В результате сделки медиахолдинг стал единственным владельцем издательства. 74,99% ИД «Семь дней» «Газпром-медиа» купил еще в 2001 г.

«У издательства должен был остаться один собственник – либо я, либо «Газпром-медиа», который бы единолично управлял этим бизнесом и финансировал его», – сказал Бирюков. Он отказался назвать сумму сделки. По его словам, решение о продаже было принято еще в декабре 2019 г. В пресс-службе «Газпром-медиа» подтвердили информацию о сделке.

Издательский дом «Семь дней» выпускает одноименный телегид и ежемесячные журналы о знаменитостях «Караван историй» и «Коллекция Караван историй». Средняя аудитория одного номера еженедельника «Семь дней» в декабре 2019 – апреле 2020 г., по данным Mediascope, составляла 1,79 млн россиян старше 16 лет, проживающих в крупных городах, аудитория «Каравана историй» – 1,7 млн человек, «Коллекции Караван историй» – 694 000 читателей. Ежемесячная аудитория сайта 7days.ru, общего для всех проектов издательского дома, на мобильных устройствах и десктопах в апреле этого года оценивалась в 5 млн человек старше 12 лет.