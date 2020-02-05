«Газпром-медиа» запускает новое издание о блогерах и развлечениях

Холдинг «Газпром-медиа» готовит к запуску новое медиа. Онлайн-ресурс SRSLY будет рассказывать о блогерах, киноиндустрии, моде, культуре, искусстве, психологии, технологиях и науке. Он будет зарабатывать на нативной рекламе и публиковать собственные рейтинги, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя холдинга.

Новое медиа «о люксе и влиянии в интернете» запустится уже в марте. Размер инвестиций не раскрывается. Ресурс ориентируется на аудиторию 18−35 лет, «которая следит за жизнью блогеров и проводит много времени в социальных сетях». Помимо редакционных материалов SRSLY будет составлять собственный рейтинг блогеров, добавили в «Газпром-медиа».

Главным редактором SRSLY станет Алина Бавина, которая сейчас занимает ту же должность в «Вокруг ТВ». Основным источником дохода SRSLY должна стать нативная реклама, кроме того, SRSLY будет привлекать рекламодателей, которые еще не работают с блогерами, говорят в «Газпром-медиа».

Один из собеседников издания на рынке оценивает минимальные инвестиции в запуск подобного медиа в 10 млн руб. Главный редактор The Village Татьяна Симакова считает, что прямых конкурентов у SRSLY нет, но новое издание будет конкурировать скорее с TJournal и отчасти со «Сплетником». В целом же сейчас не лучшее время, чтобы открывать новые медиа, считает она. Источник на рынке полагает, что новому медиа придется конкурировать за рекламу с теми же блогерами, у которых уже есть немалая аудитория и которым не нужно содержать штат и платить такое количество налогов. Другой источник считает, что реклама, в том числе нативная, и спецпроекты вполне могут сделать проект окупаемым, но о большой прибыли в условиях современного российского рынка речи не идет.

Ранее «Газпром-медиа» уже инвестировал в ряд активов, работающих с инфлюенсерами и блогерами: в частности, холдинг приобрел 30% в агентстве Happy Monday Family и 50% в агентстве Bubel MGT.