«Газпром-медиа» запускает свой ТикТок. Платформа появится осенью

Газпром-медиа создает сервис коротких вертикальных видео. По словам гендиректора Александра Жарова: «87% владельцев смартфонов потребляют контент в вертикальном формате». Холдинг будет использовать купленный стартап для блогеров «Я Молодец». Проект поддержит фонд «Иннопрактика», который возглавляет Екатерина Тихонова.

Также глава холдинга рассказал, что ежемесячная аудитория RUTUBE достигла 20 млн пользователей. Планка удерживается в течение трех месяцев.

Ранее Жаров анонсировал, что «Газпром-медиа» запустит два аналога YouTube. Платформы будут отличаться продолжительностью видео: одна — для длинных роликов, другая — для коротких.