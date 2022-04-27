«Газпром-Медиа» запустит аудиостриминговую платформу

«Газпром-Медиа» этой осенью запустит новое приложение «АудиоКлуб», которое будет ориентироваться на аудиоконтент, сообщил генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров.

Он отметил, что на платформе будет почти весь спектр аудиоконтента: от подкастов до эфиров радиостанций. Будут также представлены продукты «Газпром-Медиа».

«Мы хотим, чтобы «АудиоКлуб» стал естественным выбором для слушателей аудиоконтента, и планируем увеличивать аудиторию стриминга, вовлекая тех интернет-пользователей, которые еще не нашли удобный для себя сервис. Новая аудиостриминговая платформа дополнит линейку наших цифровых активов Rutube, Premier и Yappy», — сказал Жаров.

Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Моисеев отметил, что компания планирует поддерживать авторов, исполнителей, дикторов и начинающих ведущих, помогая им находить свою аудиторию.