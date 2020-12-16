«Газпром-медиа» запустит два видеосервиса по аналогии с YouTube и TikTok

«Газпром-медиа» планирует в 2021−2022 годах запустить две аналогичные YouTube площадки, заявил гендиректор холдинга Александр Жаров на круглом столе Национального рекламного форума. Платформы будут отличаться друг от друга продолжительностью размещаемого на них видеоконтента: одна — для длинных видео, другая — для коротких видеороликов.

Глава «Газмпром-медиа» отметил, что принадлежащая медиахолдингу площадка Rutube будет модернизирована. Компания ведет работу над тем, чтобы сделать сервис «с точки зрения инструментов, который в нем присутствуют, не хуже YouTube, а в вопросах использования различных механизмов монетизации — лучше».

Таким образом, одним из проектов станет обновленная версия российского видеосервиса Rutube. Вторая платформа должна появиться в 2022 году.

Жаров также выразил надежду, что блокировать YouTube в России не будут. Угроза возникла из-за законопроекта, который предусматривает штрафы или блокировку иностранных соцсетей и IT-ресурсов, допускающих цензуру в отношении российских СМИ. По данным Роскомнадзора за прошедший год было зафиксировано 24 нарушения со стороны иностранных интернет-компаний. Цензуре подверглись Russia Today (RT), «РИА Новости», Sputnik, «Царьград», «Крым 24».