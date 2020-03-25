«Газпром-медиа» завершил 2019 год с убытком против прибыли годом ранее

Чистый убыток «Газпром-медиа» в 2019 году по МСФО составил 4,6 млрд рублей против прибыли в 2,2 млрд рублей годом ранее, указано в отчетности владельца холдинга, Газпромбанка. Убыток связан с созданием резервов под обесценение активов, уточнили в пресс-службе «Газпром-медиа».

Операционный убыток сегмента «Медиабизнес», под которым банк подразумевает «Газпром-Медиа Холдинг» и его дочерние предприятия, в прошедшем году составил 4,8 млрд рублей против прибыли в 1,2 млрд рублей годом ранее, указано в отчетности.

Выручка холдинга за прошедший год выросла на 3% до 98,1 млрд рублей, указано в отчетности.

«Основное влияние на операционный и чистый финансовые результаты оказало создание в конце 2019 года резервов под обесценение активов, которые проводятся согласно требованиям стандартов МСФО. (...) По итогам года без учета резервов под обесценение компания показала чистую прибыль 3,8 млрд рублей, а скорректированная операционная прибыль составила 3,6 млрд рублей», — сообщили RNS в пресс-службе «Газмпром-медиа».

Представитель холдинга подчеркнул, что резервы не оказывают влияния на денежный поток компании.

«Кроме того, на операционном и чистом результате отразилась общая тенденция на рынке ТВ-рекламы в 2019 году», а также «процесс цифровой трансформации холдинга "Газпром-медиа", который предполагает опережающий рост инвестиций в развитие цифровых сервисов и технологий», добавил представитель холдинга.

Также в компании отменили рост нерекламных доходов на 23% до 27,3 млрд рублей.

«Основной вклад в рост нерекламных доходов вносит продажа прав и дистрибуция контента холдинга "Газпром-медиа" в различных медиасредах. По итогам 2019 года доходы от продажи прав выросли на 22% до 14,3 млрд рублей. Роста удалось достичь благодаря успешному кинопрокату "Централ Партнершип", а также за счет увеличения доходов от дистрибуции тематических каналов "Ред Медиа" и спортивных каналов ГПМ Матч», — отметили в пресс-службе холдинга.

В то же время рекламные доходы «Газпром-медиа» снизились на 3% до 70,8 млрд рублей. Но в компании отмечают, что в 2019 году весь рынок телевизионной рекламы снизился на 6%.