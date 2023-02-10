«Газпром» рассматривает возможность приобретения «Мегафона»

Структуры «Газпрома» претендуют на покупку сотового оператора «Мегафон». Оператора может приобрести компания «Газпром-медиа», управляющая медийными активами концерна.

Основной акционер «Мегафона» — USM Алишера Усманова. В конце января газета «Коммерсантъ», также принадлежащая бизнесмену, со ссылкой на источник, близкий к правительству, писала, что «Ростелеком» интересуется покупкой оператора. По версии собеседников «Ъ», «Газпром» претендует на другого сотового оператора — «Вымпелком» («Билайн»).

Основатель USM Усманов в конце января попросил освободить его от членства в бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по причине «выхода на пенсию и отхода от активной деятельности».

В «Газпром-медиа» на запрос издания не ответили. В «Газпроме» и USM отказались комментировать информацию.

С конца 2022 года «Мегафон» начал приобретать у структур USM различные активы. В декабре оператор закрыл сделку по покупке разработчика аналитических платформ на базе искусственного интеллекта oneFactor. В конце января «МегаФон» приобрел 100% сервиса по обработке интернет-платежей «ИнПлат».