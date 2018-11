Редакционный бот предупреждает, если в статье «слишком много мужчин»

Британская The Financial Times озаботилась тем, что в газете доминируют мнения экспертов-мужчин. Женщинам принадлежит всего лишь 21 % высказываний, цитируемых FT. «Если бы Financial Times была человеком, это был бы мужчина», — отмечает Nieman Lab.

В редакции FT считают, что такой подход не привлекает женщин-читателей и не способствует гендерному разнообразию. И действительно, только 20 % подписчиков FT — женщины. Поэтому редакция прилагает различные усилия, чтобы сбалансировать гендерное представительство.

Например, в апреле редакция запустила email-рассылку, «неявно» нацеленную на женщин. Открываемость этой рассылки превышает показатели других рассылок FT. Редакция также наняла женщину на позицию главного редактора по вовлечению, усиленно продвигает статьи, в которых больше цитируются женщины, дополнительно поощряет женщин присылать колонки в раздел мнений. Отдельные усилия прилагаются в подборе иллюстраций. Редакторы стараются ставить больше фотографий женщин, потому что исследования показали, что женщины-читатели охотнее кликают на анонсы с женскими фотографиями.

А недавно внедрена еще более революционная новация. В издательской системе Financial Times завели бота, который по различным признакам (имена, местоимения) анализирует пол цитируемых экспертов и выдает предупреждение, если в статье «слишком много мужчин». Редактор раздела получает уведомление, что он недостаточно старается представить женщин в газете. Сотрудникам обещано, что в будущем бот научится выдавать предупреждения о недостатке женщин-комментаторов еще на стадии написания статьи.