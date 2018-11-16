Мнение

Редакционный бот предупреждает, если в статье «слишком много мужчин»

Теги: 
Financial Times

Financial Times наращивает число комментаторов — женщин

Британская The Financial Times озаботилась тем, что в газете доминируют мнения экспертов-мужчин. Женщинам принадлежит всего лишь 21 % высказываний, цитируемых FT. «Если бы Financial Times была человеком, это был бы мужчина», — отмечает Nieman Lab.

В редакции FT считают, что такой подход не привлекает женщин-читателей и не способствует гендерному разнообразию. И действительно, только 20 % подписчиков FT — женщины. Поэтому редакция прилагает различные усилия, чтобы сбалансировать гендерное представительство.

Например, в апреле редакция запустила email-рассылку, «неявно» нацеленную на женщин. Открываемость этой рассылки превышает показатели других рассылок FT. Редакция также наняла женщину на позицию главного редактора по вовлечению, усиленно продвигает статьи, в которых больше цитируются женщины, дополнительно поощряет женщин присылать колонки в раздел мнений. Отдельные усилия прилагаются в подборе иллюстраций. Редакторы стараются ставить больше фотографий женщин, потому что исследования показали, что женщины-читатели охотнее кликают на анонсы с женскими фотографиями.

А недавно внедрена еще более революционная новация. В издательской системе Financial Times завели бота, который по различным признакам (имена, местоимения) анализирует пол цитируемых экспертов и выдает предупреждение, если в статье «слишком много мужчин». Редактор раздела получает уведомление, что он недостаточно старается представить женщин в газете. Сотрудникам обещано, что в будущем бот научится выдавать предупреждения о недостатке женщин-комментаторов еще на стадии написания статьи.

За период с марта по август удалось увеличить долю женщин-авторов 20% до 30%

Считается, что таким образом газета, которая освещает события в отраслях, где «доминируют мужчины», сможет привлечь больше женщин и установить гендерный баланс. Всего же за период с марта по август удалось увеличить долю женщин-авторов 20 % до 30 %.

Новые тенденции, связанные с политикой идентичности, все активнее влияют на западные СМИ и уже даже конфликтуют между собой. В медиакругах обсуждают шумное увольнение Санни Дилана из Ванкуверского бюро канадской The Globe and Mail в конце октября. Он написал колонку о том, с какими трудностями сталкиваются в редакциях авторы с другим цветом кожи. После местных выборов он получил задание написать об итогах и хотел сфокусироваться на том, что в местный совет не прошел ни один кандидат с другим цветом кожи. Результат выборов, соответственно, демонстрирует серьезную проблему этнической репрезентации. Но начальница бюро пожелала сфокусироваться на том, что 8 из 10 прошедших кандидатов — женщины. Журналист посчитал, что за этим рабочим эпизодом кроется системный подход, что темы расовой и этнической репрезентации не получают должной поддержки, и уволился, вызвав довольно внушительный резонанс в отрасли.

Фото: shutterstock.com; скриншот: niemanlab.org
Сообщить об ошибке
Вернуться назад
от
16 ноября 2018

Ноя 16, 2018

Клуб
Я б на практику пошел, а чему там учат?
Об опыте организации студенческой практики на журфаках

Мнение

Редакционный бот предупреждает, если в статье «слишком много мужчин»
Financial Times наращивает число комментаторов — женщин

Как создать диаграмму Гантта для реального проекта
Инструмент, который поможет отследить динамику проекта