Редакционный бот предупреждает, если в статье «слишком много мужчин»

Financial Times наращивает число комментаторов — женщин
Британская The Financial Times озаботилась тем, что в газете доминируют мнения экспертов-мужчин. Женщинам принадлежит всего лишь 21 % высказываний, цитируемых FT. «Если бы Financial Times была человеком, это был бы мужчина», — отмечает Nieman Lab.
В редакции FT считают, что такой подход не привлекает женщин-читателей и не способствует гендерному разнообразию. И действительно, только 20 % подписчиков FT — женщины. Поэтому редакция прилагает различные усилия, чтобы сбалансировать гендерное представительство.
Например, в апреле редакция запустила email-рассылку, «неявно» нацеленную на женщин. Открываемость этой рассылки превышает показатели других рассылок FT. Редакция также наняла женщину на позицию главного редактора по вовлечению, усиленно продвигает статьи, в которых больше цитируются женщины, дополнительно поощряет женщин присылать колонки в раздел мнений. Отдельные усилия прилагаются в подборе иллюстраций. Редакторы стараются ставить больше фотографий женщин, потому что исследования показали, что женщины-читатели охотнее кликают на анонсы с женскими фотографиями.
А недавно внедрена еще более революционная новация. В издательской системе Financial Times завели бота, который по различным признакам (имена, местоимения) анализирует пол цитируемых экспертов и выдает предупреждение, если в статье «слишком много мужчин». Редактор раздела получает уведомление, что он недостаточно старается представить женщин в газете. Сотрудникам обещано, что в будущем бот научится выдавать предупреждения о недостатке женщин-комментаторов еще на стадии написания статьи.
Считается, что таким образом газета, которая освещает события в отраслях, где «доминируют мужчины», сможет привлечь больше женщин и установить гендерный баланс. Всего же за период с марта по август удалось увеличить долю женщин-авторов 20 % до 30 %.
Новые тенденции, связанные с политикой идентичности, все активнее влияют на западные СМИ и уже даже конфликтуют между собой. В медиакругах обсуждают шумное увольнение Санни Дилана из Ванкуверского бюро канадской The Globe and Mail в конце октября. Он написал колонку о том, с какими трудностями сталкиваются в редакциях авторы с другим цветом кожи. После местных выборов он получил задание написать об итогах и хотел сфокусироваться на том, что в местный совет не прошел ни один кандидат с другим цветом кожи. Результат выборов, соответственно, демонстрирует серьезную проблему этнической репрезентации. Но начальница бюро пожелала сфокусироваться на том, что 8 из 10 прошедших кандидатов — женщины. Журналист посчитал, что за этим рабочим эпизодом кроется системный подход, что темы расовой и этнической репрезентации не получают должной поддержки, и уволился, вызвав довольно внушительный резонанс в отрасли.