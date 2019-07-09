Гендиректор «Эксперт Северо-Запад» покинула свой пост

Генеральный директор журнала «Эксперт Северо-Запад» Марина Богомякова сообщила о своем увольнении. 5 июля был ее последний день в издании:

В 2010 году я возглавила «Эксперт» в Сибири, а в 2014 по приглашению топ-менеджмента Медиахолдинга «Эксперт» переехала в Питер на аналогичную должность в регионе "Северо-Запад", а сегодня был мой последний день в издательстве! Мы делали яркие и звучные проекты. Держа руку на пульсе изменений, разрабатывали технологичные и интерактивные решения для журнала и собственных ивентов, чтобы идти в ногу со временем и быть актуальными и понятными для современного поколения предпринимателей. Команда Эксперт Северо-Запад никогда не являлась сторонниками консервативных решений, поэтому каждый новый проект смотрел далеко в завтра, а не оглядывался на вчера.

Как уход Богомяковой отразится на остальных членах редакции пока не известно. Главный редактор журнала Дмитрий Глумсков в Facebook прокомментировал уход Марины так: «Пытливый читатель может захотеть узнать и о моих планах как главного редактора «Эксперта С-З». До встречи с новым генеральным директором, понимания перспектив, да и в целом моей нужности в новой реальности, мне сложно что-то комментировать. Пока такой встречи не было. Но, как большой мальчик, рынок труда и возможных новых проектов я на всякий случай начинаю изучать».

Сам Глумсков вернулся в издание в декабре прошлого года. До этого был главным редактором журнала в 2007-2013 годах, потом на несколько лет уходил в«Управление бизнесом».