Гендиректор крупнейшего медиахолдинга Новой Зеландии купит его за $1

Крупнейший медиахолдинг Новой Зеландии Stuff продадут его генеральному директору Шинед Буше за один новозеландский доллар (61 американский цент). Об этом 25 мая пишет газета Guardian.

Сейчас Stuff принадлежит австралийскому холдингу Nine Entertainment. Сделку по продаже планируют завершить до конца мая. «Мы всегда говорили, как важно для Stuff иметь новозеландских владельцев, и твердо убеждены, что эта сделка пойдет во благо конкуренции и потребителям информации в Новой Зеландии», — сказал генеральный директор Nine Entertainment Хью Маркс.

Stuff издает несколько новозеландских газет и управляет одноименным новостным сайтом. В компании работают около 900 человек, в том числе 400 журналистов. Stuff столкнулась с финансовыми проблемами еще до пандемии коронавируса, которая ухудшила положение компании из-за снижения рекламных доходов.

По словам Буше, у нее нет планов сокращать сотрудников или реструктурировать бизнес. Она добавила, что хочет передать пакет акций работникам, а также привлечь новых инвесторов. Еще медиаменеджер разрабатывает стратегию по увеличению онлайн-аудитории и привлечению пожертвований от читателей.

Stuff не единственная новозеландская медиакомпания, которая сейчас испытывает финансовые трудности из-за коронавируса. Например, холдинг NZME объявил о сокращении 200 сотрудников, телекомпания MediaWorks уволила 130 работников, а немецкая Bauer Media ушла с новозеландского медиарынка.