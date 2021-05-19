Гендиректор НМГ возглавит общественный совет при Роскомнадзоре

Гендиректор «Национальной медиа группы» Светлана Баланова была избрана главой общественного совета при Роскомнадзоре. Выборы состоялись в ходе первого заседания совета.

Среди главных задач, которые стоят перед общественным советом при РКН, по мнению Балановой, является борьба с экстремистским и другим запрещенным контентом, кибербуллингом, мошенничеством в сети и распространением ложных сведений. Вновь избранный председатель подчеркивает, что ведомство заинтересовано в защите прав и свобод граждан путем осуществления общественного контроля.

Светлана Баланова:

Задача Роскомнадзора — воспрепятствовать всем этим угрозам, и для нас как для ОС важно поддерживать в этом ведомство. С другой стороны, мы понимаем, что нужно обеспечивать свободу и удовлетворение потребностей граждан, и здесь роль ОС обеспечивать защиту прав и свобод людей путем осуществления общественного контроля.

Светлана Баланова заняла пост гендиректора «Национальной медиа группы» в феврале этого года, сменив Ольгу Паскину. Ранее Баланова работала в должности первого заместителя генерального директора «Газпром-медиа», где занималась формированием стратегии цифровой трансформации. До этого Баланова на протяжении 9 лет возглавляла ИТ-холдинг IBS. Также долгое время она работала в компании 3 М, управляя ее бизнесом в России и в других регионах.