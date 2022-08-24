Генеральный директор петербургских «Ведомостей» покинул свой пост

Гендиректор петербургской редакции «Ведомости» Андрей Новиков ушел со своего поста. По его словам, причиной такого решения стало «безответственное отношение к бюджетированию дочерней компании».

Трудовые отношения Андрея Новикова с компанией прекратятся 30 августа. Журналист уже планирует новый проект, который анонсирует позже.

Информации о том, кто теперь займет пост гендиректора пока нет.

Напомним, что петербургская редакция газеты появилась в августе 2020 года. В это же время Андрей Новиков был назначен гендиректором. До этого он работал в петербургском подразделении газеты «КоммерсантЪ», а также в «АЖУР-Медиа» и «Московском комсомольце».