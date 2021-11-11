Гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» назвал провокацией статью NEWS.Ru о готовящемся медиахолдинге Пригожина

Гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич назвал «сознательной провокацией» и «горячечным бредом больного» публикацию NEWS.Ru. По словам анонимного источника московского интернет-издания, бизнесмен Евгений Пригожин пытается получить влияние на петербургские СМИ и хочет создать свой медиахолдинг, куда войдут телеканал «Санкт-Петербург», радиостанция «Эрмитаж», порталы «Петербургский дневник» и «Город плюс», а также «МК» в Питере».

Александр Малькевич в беседе с Лениздатом заявил, что статья NEWS.Ru — это вброс.

«Как можно создать медиахолдинг из государственных и частных СМИ? Люди сидят в Москве и не понимают, что происходит в Санкт-Петербурге, пишут о том, что «МК» в Питере» финансируется из бюджета города. <...> При этом когда я позвонил в NEWS.ru, мне стали рассказывать про какой-то источник, человека из Смольного», — сказал Малькевич.

На публикацию также отреагировала пригожинская компания «Конкорд»:

«В настоящее время юридическая служба компании "Конкорд" проводит проверку указанного материала, так как в нем присутствуют признаки распространения недостоверных сведений. В случае подтверждения будет подготовлено исковое заявление в суд. Также проводится проверка СМИ Nеws.ru на установление возможной связи с иностранными спецслужбами».

По словам пресс-службы «Конкорда», компании пришел запрос от редакции СМИ. При этом материал был опубликован раньше, чем отправлено письмо. В NEWS.ru cослались на техническую ошибку и пообещали провести внутреннее расследование.