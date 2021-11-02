В Инстаграме появились общие посты. Как редакциям использовать новую функцию?

Аккаунты в социальных сетях есть у многих изданий. Большинство из них активно пользуется возможностями, которые дают платформы. 19 октября Инстаграм запустил новую функцию — Collabs. Теперь обновившие приложение пользователи могут публиковать совместные посты с общим количеством просмотров, лайков и комментариев. Такая публикация отображается в лентах двух аккаунтов и видна подписчикам и одного, и другого, причем в ее заголовке также указываются оба ника, вне зависимости от того, где ее просматривать. Это обновление не только неплохой шанс повысить охват как отдельного поста, так и всей страницы, но еще и возможности для новых решений. Мы подготовили несколько идей, как редакциям использовать функцию совместных публикаций.

Медиапроекты нескольких редакций

Иногда журналисты из разных изданий (или же некоммерческих организаций) объединяются и создают проекты, о чем, конечно же, спешат поделиться в социальных сетях. Новая функция для таких случаев — отличная замена не столь заметной при просмотре ленты отметки чужого аккаунта. Однако отказаться от нее сейчас не получится, все же отметить на публикации можно больше человек, чем пригласить в соавторы.

Рекламные посты

Если издание размещает в своих социальных сетях рекламу или же оставляет ссылки на рекламные тексты, такое обновление будет полезно и заказчикам, и журналистам. Как минимум потому, что все в итоге получат новую потенциальную аудиторию, которая, если повезет, заинтересуется новым аккаунтом, появившемся в ее ленте.

Официальные и не очень заявления

СМИ в последнее время часто приходится объединяться, чтобы сделать какое-то заявление или опубликовать петицию. Если однажды Инстаграм разрешит добавлять больше двух соавторов, то в истории заявлений российских журналистов может начаться новый, еще более значимый период.

Посты об организациях/личностях, у которых есть аккаунт в Инстаграм

Иногда журналистские материалы посвящены человеку или организации. Теперь, публикуя пост об очередном начинающем дизайнере, приюте или музее, можно будет сразу добавлять их аккаунты в соавторы, а не размещать ссылки или отметки. Так подписчики издания сразу будут видеть, о ком материал, а подписчики второго аккаунта, может, заинтересуются редакцией, которая пишет о важных для них вещах.

Если вы еще не знаете, как использовать новую возможность Инстаграм, то воспользуйтесь нашей небольшой инструкцией:

1. Подготовьте пост, как делаете это обычно.

2. Перед самой публикацией нажмите на кнопку «Отметить людей».

3. Выберите кнопку «Пригласить соавтора».

4. В предложенной строке поиска найдите и добавьте нужный аккаунт.

5. Опубликуйте и ждите одобрения от соавтора, после него публикация наконец появится в общем доступе.