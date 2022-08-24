Генеральным продюсером RTVI стал Константин Обухов

Константин Обухов будет курировать обновление блока развлекательных программ и создание новых форматов сатирических шоу, сообщает «Интерфакс». Он разрабатывал такие проекты как «Comedy Баттл», «Танцы», «Открытый микрофон».

Новый генеральный продюсер планирует создавать «контент, который будет интересен не только в России, но и во всех регионах присутствия RTVI». Телеканал считает, что Константин Обухов должен дать зрителям «что-то новое, создать контент, который расширит аудиторию RTVI».

Также планируется, что будут запущены развлекательные монетизируемые форматы. RTVI — международное СМИ на русском языке со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

Канал работает в 158 странах, его корреспондентская сеть присутствует в 14 городах по всему миру.