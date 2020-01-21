Генеральный директор Би-би-си Тони Холл покинет свой пост

Тони Холл покинет пост генерального директора Би-би-си этим летом. Он возглавлял Британскую вещательную корпорацию почти семь лет.

Лорд Холл объяснил решение интересами корпорации. В 2027 году заканчивается действие королевской хартии, определяющей работу Би-би-си, а в 2022-м пройдет ее промежуточный обзор.

Холл считает, что через оба события компанию должен провести один человек, которым и станет новый руководитель.

По словам Холла, решение далось ему с трудом, и он не хотел бы уходить.

Председатель совета директоров Би-би-си сэр Дэвид Клементи рассказал, что поиск замены Холлу начнется в ближайшие недели.

Обращаясь к Холлу, Клементи заверил, что корпорации повезло с таким вдохновляющим и креативным лидером, как он.

Министр культуры Великобритании Никки Морган также поблагодарила Холла:

За свою карьеру он сделал огромный вклад в общественное вещание.

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