Генеральный директор Sports.ru Дмитрий Навоша покинул свой пост, об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Я никуда не деваюсь из компании (а только отодвинул свой стол в другой конец опенспейса) и тем более из числа ее акционеров, но считаю, что не только российская аудитория имеет право на медиа нового поколения. И рассчитываю теперь больше времени и энергии уделять другим проектам Tribuna Digital.

Его место займет управляющий директор издания Марк Тен.

Портал Sports.ru появился в 1998 году, а в 2006 году его перезапустили. Аудитория портала составляет 15 млн пользователей. Sports.ru является флагманским проектом Tribuna Digital.