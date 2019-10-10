Геннадий Гудков и «Эхо Москвы» проиграли суд «дочке» «Ростеха»

Арбитражный суд Москвы обязал Геннадия Гудкова выплатить 15 тысяч рублей в качестве моральной компенсации Андрею Шипелову — главе компании «РТ-Инвест», занимающейся строительством свалок и мусоросжигательных заводов в Подмосковье, передает корреспондент «МБХ медиа».

Также суд обязал Гудкова и радиостанцию «Эхо Москвы» оплатить судебные издержки на сумму 403 тысячи рублей. Кроме того, суд частично удовлетворил требования к радиостанции — «Эхо Москвы» обязано опровергнуть три из семи отрывков программы с участием Гудкова.

Шипелов подал иск к Гудкову и «Эху Москвы» 19 августа. Поводом для иска стала программа «2019», вышедшая в эфир радиостанции 22 марта. Шипелов посчитал, что Гудков распространял недостоверные сведения, которые нанесли ущерб его чести, достоинству и деловой репутации. Истец потребовал взыскать с Гудкова 15 тысяч рублей, обязать политика и «Эхо Москвы» оплатить судебные издержки в размере 403 тысяч рублей, а также опубликовать опровержение на сайте радиостанции.

«РТ-Инвест» создана в 2012 году при участии «Ростеха». В апреле 2018 года выиграла конкурсы на вывоз мусора и строительство мусоросжигательных заводов в Подмосковье. По данным РБК, «РТ-Инвест» связана с Игорем Ротенбергом.