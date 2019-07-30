Генпрокуратура поручила провести проверку сведений об уголовном преследовании журналиста газеты «Черновик»

Генеральная прокуратура Российской Федерации после обращения Совета по развитию гражданского общества и правам человека в защиту дагестанского журналиста, сотрудника газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева поручилf провести тщательную проверку сведений относительно его уголовного преследования.

Гаджиеву предъявлено обвинение по статье о финансировании терроризма. По мнению коллег журналиста, предъявленные обвинения являются абсурдными и связаны с его активной профессиональной деятельностью.

Совет обращался по данному поводу в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и к главе Республики Дагестан Владимиру Васильеву в связи с открытым письмом руководства газеты «Черновик».