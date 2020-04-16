Генпрокуратура потребовала заблокировать статью «Новой газеты» о ситуации с коронавирусом в Чечне

Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать статью спецкора «Новой газеты» Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в Чечне.

Как говорится в документе, который поступил в распоряжение редакции, Генпрокуратура нашла в материале «Смерть от коронавируса — меньшее зло» от 12 апреля «недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности». При этом в письме не указано, что именно из материала Милашиной трактуется как фейкньюс.

В итоге Роскомнадзор потребовал в течение суток удалить статью, пригрозив блокировкой всего сайта.

В связи с требованием надзорных органов и регулятора «Новая» выступила с редакционным заявлением:

Как нас сегодня проинформировал Роскомнадзор, по требованию Генпрокуратуры мы обязаны ограничить доступ к – цитируем – «недостоверной статье на сайте "Новая газета" "Смерть от коронавируса – меньшее зло". Нами направлен официальный запрос в Генпрокуратуру с требованием разъяснить суть претензий. Комментарий Главы Чечни Р.Кадырова по-прежнему доступен на нашем сайте.

Статья спецкора Елены Милашиной «Смерть от коронавируса — меньшее зло» была опубликована на сайте «Новой» на прошлой неделе. В ней рассказывается о том, что врачам не хватает средств защиты, а местные власти проводят массовые задержания за нарушение режима самоизоляции. Вскоре после публикации с критикой издания выступил глава Чечни Рамзан Кадыров: он назвал информацию о проблемах в регионе «чушью», заявил, что газету якобы курирует ФСБ, а также публично угрожал Милашиной.