Генпрокуратура признала «Медузу»* нежелательной организацией

Генпрокуратура признала издание «Медуза»* нежелательной организацией. В Генпрокуратуре сочли, что деятельность издания «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Признание «Медузы»* нежелательной организацией позволит привлекать ее сотрудников к уголовной ответственности по статье об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ). Административная и уголовная ответственность грозит тем, кто лайкает и репостит материалы, созданные «нежелательной организацией», а также оказывает ей финансовую поддержку.

В июле 2022 года юристы компании «Конкорд» Евгения Пригожина направили заявление на имя генерального прокурора Игоря Краснова. Они просили проверить деятельность «Медузы»* и внести издание в список нежелательных организаций.

* Признана Минюстом РФ иностранным агентом, признана нежелательной организацией