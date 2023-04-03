Генпрокуратура признала нежелательным «Свободный университет»*

Генпрокуратура признала нежелательной организацией латвийский «Свободный университет»*. В Генпрокуратуре отметили, что располагающийся на территории Латвии университет основан гражданами России, включая тех, кто был признан иностранными агентами.

«Профессорско-преподавательский состав данного учебного заведения популяризирует деятельность организаций, признанных в России экстремистскими. Литература, разработанная и используемая в стенах университета, имеет ярко выраженный антироссийский характер, в которой под предлогом развития демократических институтов фактически обосновывается необходимость изменения основ конституционного строя», — говорится в сообщении.

В ходе обучения студентам формируют «стойкую неприязнь к России» и навязывают «ультралиберальную модель европейской демократии», утверждают в ведомстве.

Деятельность организации, где работают лица, «ставящие под вопрос территориальную целостность российского государства, публично осуждающие действия и решения руководства России», представляет угрозу для безопасности государства, заключили в Генпрокуратуре.

«Свободный университет»* представляет собой «содружество преподавателей и студентов», действующее ради доступа к современным знаниям «без цензуры», говорится на его сайте. Основали его бывшие преподаватели Высшей школы экономики (ВШЭ): доктор филологических наук Гасан Гусейнов, кандидат философских наук Юлия Горбатова, философ Виктор Горбатов, доктор юридических наук и бывший член Общественной палаты Елена Лукьянова, а также журналист Кирилл Мартынов**.

*Признан нежелательной организацией, его деятельность в РФ запрещена

** Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов