Генпрокуратура признала «Проект» нежелательной организацией, а журналистов издания — иностранными агентами

Генпрокуратура России 15 июля объявила издание «Проект» «нежелательной» организацией — после того, как к генпрокурору Игорю Краснову обратился руководитель общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. Об этом сообщило издание Baza, опубликовавшее копию запроса Бородина.

После признания «Проект медиа» нежелательной организацией на территории России, журналистов издания могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом сообщила юрист «Правозащиты открытка» Анастасия Буракова.

По словам юриста, уголовная ответственность может грозить по статье 284.1 УК РФ, она предусматривает лишение свободы до шести лет. «По сути, любая деятельность — финансирование, распространение информационных материалов, реализация программ и проектов - может стать основанием для возбуждения дела об административном правонарушении, а в связи с недавними изменениями в Уголовном кодексе — и уголовного дела», — сказала Буракова.

Помимо того, что «Проект меди» считается нежелательной организацией на территории РФ, Минюст России включил восемь журналистов «Проект меди», «Открытые медиа» и «Радио свобода» в реестр иноагентов.

Согласно закону, лица названные иноагентами обязаны не реже одного раза в полгода предоставлять отчет о своей деятельности. Также при обращении в госорганы они должны указать наличие статуса иноагента. Кроме того, им запрещено допускаться к госслужбе и в органы самоуправления. За несоблюдение требованием предусмотрена административная и уголовная ответственность.

С 2017 года СМИ-иноагентами в России признали уже 28 изданий и человек, из них восемь — сегодня.