Генпрокуратура РФ потребовала Роскомнадзор ограничить доступ к фейкам

Генпрокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к фейковым публикациям на интернет-сайтах и в соцсетях, касающиеся информации об изготовлении официальных пропусков для перемещения по городу, возможном продлении режима изоляции, а также о совершении госпереворота «под прикрытием психоза коронавируса». Отмечается, что указанные в тексте публикации содержат заведомо ложную информацию, противоречащую официальным сведениям.