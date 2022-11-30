Генпрокуратура РФ составила инструкцию по остановке работы СМИ

Генпрокуратура РФ подготовила список нарушений, которые могут стать основаниями для запрета деятельности российских и иностранных СМИ.

Прокуратура имеет полномочия рассматривать факты нарушения СМИ законодательства о распространении информации. Причинами реагирования могут стать (содержатся в ст. 56.2 закона «О СМИ»):

• распространение под видом достоверных «сообщений недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу причинения вреда» гражданам, имуществу, нарушения общественного порядка или работы важных объектов;

• «фейки» об использовании армии и деятельности российских госорганов за рубежом; дискредитация ВС РФ;

• распространение под видом достоверных сообщений с ложной информацией «об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», и мерах по обеспечению безопасности и территорий;

• информация, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность;

• явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам России и ее госорганам;

• информация с призывами «к несанкционированным публичным мероприятиям»; к введению санкций в отношении России; информация, «содержащая оправдание экстремистской деятельности».

Инициировать проверку могут на основании устных и письменных обращений граждан, организаций, должностных лиц, сообщений СМИ, а также материалов проверок, административных и уголовных дел и открытых источников, в том числе в интернете. Оценку полученным сведениям могут давать как обычные прокуроры, так и военные и иные специализированные.

Законопроект, позволяющий генпрокурору лишать СМИ лицензии за фейки, внесли в Госдуму в апреле. Документ получил одобрение в Госдуме и Совфеде, в июле закон подписал президент Владимир Путин.