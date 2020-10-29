Генпрокуратура Турции возбудила дело против Charlie Hebdo

Генеральная прокуратура Турции возбудила дело в отношении французского сатирического журнала Charlie Hebdo в связи с публикацией карикатуры на президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Как отмечают местные СМИ, разбирательство инициировано по нескольким статьям Уголовного кодекса, касающихся оскорбления турецкого лидера.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын отметил, Анкара осуждает позицию журнала, продолжающую провокационную политику в отношении мусульман, в том числе жителей и руководства Турции.

«В редакции французского издания не проявляют малейшего уважения к религиозным убеждениям и ценностям. Решительно осуждаем провокационную публикацию и в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В Charlie Hebdo лишь вновь показали свою безнравственность, доказав, что являются орудием в руках определенных кругов. Действия редакции журнала не имеют ничего общего с понятиями свободы слова и юмора. Единственной целью изданий, подобных Charlie Hebdo, является раскручивание волны ненависти и вражды», — заявил Калын.

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун со своей стороны отметил, что «так называемые карикатуры отвратительны и лишены какого-либо реального чувства человеческой порядочности». «Очевидно, это продукт ксенофобской, исламофобской и нетерпимой культурной среды, которую французское руководство, похоже, хочет для своей страны», — заявил Алтун.

«Мы призываем всех разумных европейских друзей выступить против такого примитивного культурного расизма, интеллектуального бесплодия и нецивилизованного дискурса», — добавил он. По его словам, Анкара предпримет дипломатические и юридические шаги в связи с публикацией карикатуры.

Ранее журнал Charlie Hebdo опубликовал на своей обложке карикатуру на Эрдогана. Это произошло на фоне кризиса в отношениях между Парижем и Анкарой​​​.