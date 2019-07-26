Журналисты экспериментируют с жанрами

«ДОГМА» КАК РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ

В 2001 году в деловой газете «Ведомости» появился первый в России редакционный стандарт «Догма», в котором были прописаны права и обязанности журналистов, работающих в этом издании. Спустя 15 лет «Медуза» написала: «Будем честны: вряд ли найдется хоть одно федеральное издание в России, которое пишет так же скучно, как «Ведомости». Дело не только в том, что основная аудитория издания — менеджеры и владельцы бизнеса, которым не надо объяснять, что такое EBITDA и гудвил. Куда важнее, что каждый репортер «Ведомостей» пишет заметки в соответствии с жестким набором редакционных правил, которые задают высочайшие стандарты журналистики: экспериментировать с формой не получится, зато с этической, фактической точки зрения все будет безуп речно».

ИЗ «ДОГМЫ»:

• Никакие мнения в новостной и даже аналитической статье нельзя высказывать от имени газеты или от своего имени. Следует избегать таких безапелляционных слов, как «несомненно» или «очевидно». Авторы высказывают свое мнение только на странице «Комментарии» или в таких колонках, как «Вектор».

• Любые утверждения, выводы или оценки, которые дает журналист, должны быть подтверждены либо фактами и цифрами, либо мнениями экспертов. Эксперты должны быть компетентны и независимы. Оценочные высказывания «лидирующий», «лучший» и подобные должны быть обоснованными. Должно быть понятно, с чьей точки зрения или по каким параметрам кто-то или что-то «лучше» других.

ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО «СВОБОДА»

В отличие от «Ведомостей» «Новая газета» обращена к либеральной интеллигенции, поэтому свобода журналиста является высшей ценностью. Этим во многом объясняется постоянное экспериментирование журналистов с формой. Так, например, в интервью «Центровой из Центровой» Анна Политковская не только воспроизвела свой разговор с Рамзаном Кадыровым, который тогда только стал первым вице-премьером правительства Чеченской Республики по силовому блоку, но и через детали портрета, местности, интерьера, особенности речи создала психологический портрет и Кадырова, и людей его окружения.

«…Будешь писать опровержение, что я не бандит?! Будешь? — орет Кадыров, явно играя на камеру. Она работает постоянно и оказывается «пресс-службой Федерации бокса ЧР». — Я тебе докажу. Ты враг. Я тебя заставлю. Ты хуже Басаева. Ты встала между чеченцами. И русские генералы встали… Если бы не вы, мы бы давно договорились».

Даже театральная рецензия в «Новой газете» может принимать неожиданную форму. Елена Дьякова, театральный критик «Новой», призналась ЖУРНАЛИСТУ: «Каждая рецензия пишется как маленькое эссе. И это может быть рецензия на что угодно — литературная, выставочная. Которая больше, чем конкретный анализ спектакля».

Да что там, черты эссе в «Новой» может нести даже репортаж — взять хотя бы статью «Черный воздух, белый снег» Алексея Поликовского:

«У входа на Пушкинскую площадь за рамками металлоискателей стоят парень и девушка с огромными букетами белых гвоздик. Они раздают цветы направо и налево. Я встречаюсь с парнем глазами, и он протягивает мне гвоздику: «Возьмите и вы тоже!» Некоторое время я двигаюсь в плотной толпе с цветком в руке, но он мне мешает записывать в блокнот, и тогда я передариваю его девушке, которая сияет так, как будто у нее сегодня праздник. Проведя на Болотной, Сахарова и Якиманке много часов, исходив все закоулки митингов, я повидал такое разнообразие фигур и лиц, что на данный момент являюсь крупным коллекционером городских русских типов. Но и повидав так много, я тут, на Пушкинской, открываю для себя новые лица и выражения. Лазает по размолотому тысячами ног снегу боковых газонов подтянутый человек с мрачным лицом и лыжной палкой в руке. На верхнем конце лыжной палки скромно повязана георгиевская ленточка. Стоит в аллее грузный пожилой человек с мудрым лицом, в расстегнутой куртке. Видно, что он оделся торжественно, как на защиту диссертации или на юбилей: пиджак, белоснежная рубашка, галстук. Он держит деревяшку с картонкой, на которой его строгое послание миру: «Нет гражданской войне!».

РЕПОРТАЖ ИЛИ ОЧЕРК?

Совсем по другому пути пошел «Русский репортер». Журнал, который в начале 2000-х годов поставил задачу возродить традиции репортажа, на самом деле возрождал традиции очерка. И дело здесь в том, что издание изначально ориентировалось на «положительные примеры из жизни».

Главный редактор Виталий Лейбин — ЖУРНАЛИСТУ: «Да, мы ищем позитивные примеры. Но не потому, что мы хотим лакировать действительность, а потому, что позитивные примеры нам говорят больше о жизни. Хотя бы потому, что разрушение инфраструктуры и беспорядок являются естественными факторами. Для них не нужны объяснения. Беспорядок в квартире происходит сам, порядок происходит не сам. Где есть порядок, там, возможно, есть герои наших репортажей».