«Нежный редактор» «вДудя» Татьяна Мингалимова: «Когда блогеров приглашают на телевидение, они прыгают туда, как кенгуру»

Татьяна Мингалимова узнала все о создании популярного видеоблога благодаря работе с Юрием Дудем. Теперь она запустила и свой проект, который уже набирает миллионы просмотров. Она рассказала ЖУРНАЛИСТУ о работе с Дудем, о том, сколько времени уходит на переговоры со звездными гостями, об отличиях YouTube от телевидения, а также о том, почему реклама у видеоблогеров — это выгодно.

— Таня, на днях твоему каналу «Нежный редактор» исполнился год. Как все начиналось?

— Мне всегда очень нравилось интервью как жанр. В школе я фанатела от Познера и «Собчак живьем». В университете делала интервью с Леной Летучей, Михалковым, Андреем Малаховым и многими другими.

В какой‑то момент, когда я уже работала над «вДудем», мне пришла мысль: сейчас ведь так много персонажей, с которыми мне интересно было бы поговорить. Мне захотелось показать, какие крутые у нас в России есть девушки, каких успехов они добиваются. Причем не те, что просто хайпуют, а действительно что‑то делают.

Бывало, мне предлагали популярных личностей для интервью. Я отказывалась, потому что они ничего толком не сделали, а известны лишь за счет количества подписчиков или потому, что являются «девушкой знаменитого человека». К тому же я не могу делать интервью с героем, в разговоре с которым не заинтересована, то есть ради просмотров. Мне не лень вести переговоры по полгода и больше, чтобы добиться интервью с нужным человеком.

— «Нежный редактор» — это женская версия «вДудя» или нет?

— Нет, потому что Юра никакого отношения к проекту не имеет. Многие путают и считают, что это он придумал, что там будут только мальчики, а тут — только девочки. Это не так.

Что я взяла из проекта «вДудь» — так это свое прозвище «нежный редактор», которое и стало названием программы.

— То есть идея была исключительно твоя?

— Да.

— А почему все же «нежный редактор»? Почему редактор — понятно, но почему нежный?

— Мы не любим примитивные названия. Мы не пишем, например, «Фараон — рэпер». Поэтому когда в выпуске [«вДудя»] с Noize MC решили показать мою фотку, назвать меня просто редактором Татьяной было бы странно, так что Юра придумал «нежного» редактора.