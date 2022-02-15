Германо-Российский Форум ищет молодых журналистов из России для участия в стипендиальной программе

Если вы учитесь в одном из российских вузов, у вас есть журналистский опыт, вы очень хорошо говорите на немецком языке и давно мечтаете о практике в газете, на радио или телекомпании в Германии, вы можете отправить заявку на стипендию «Стажировка для журналистов ПЛЮС 2022»!

Что предлагают:

• Девятинедельное пребывание в Германии с журналистской стажировкой и семинарами с 17 июля по 18 сентября 2022 г.

• Шестинедельную стажировку в немецких СМИ

• Двухнедельный интенсивный курс немецкого языка в Гёте-Институте в городе Швебиш-Халль

• Три журналистских семинара в Берлине

• Оплату всех расходов (расходы на дорогу и проживание), медицинскую страховку, помощь при оформлении визы, кураторство со стороны Германо-Российского Форума

• Стипендию в размере 600 Евро.

Условия для участников:

• Статус студента одного из российских вузов (минимум 4 семестра и минимум до 18 сентября 2022 г.)

• Журналистский опыт работы

• Очень хорошо знание немецкого как письменного, так и устного

Отправьте вашу заявку (сопроводительное письмо с мотивацией для участия на немецком языке, автобиографию в форме таблицы на немецком языке, список ваших публикаций и 5 ваших лучших публикаций на выбор) одним файлом в формате PDF по электронной почте до 28 февраля 2022 года руководителю проекта господину Нильсу Дудцусу в Германо-Российский Форум в Берлине: dudzus@deutsch-russisches-forum.de .

Стипендиальная программа «Стажировка для журналистов ПЛЮС 2022 – повышение квалификации для молодых журналистов из России» организуется Германо-Российским Форумом в сотрудничестве со Свободным Российско-Германским институтом публицистики (СвРГИП) МГУ им. М. В.Ломоносова. За 27 лет почти 400 студентов из России приняли участие в программе. Отборочный тур пройдет во второй половине марта в Москве. Оплата расходов на переезд оплачиваются с согласия организатора.