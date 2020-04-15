О чем пишут иностранные СМИ в период пандемии: Германия

Журналисты публикуют репортажи из больниц, где наблюдаются инфицированные, и берут интервью у врачей. Издание трижды в день обновляет новости, которые также включают в себя меры, предпринятые государством для борьбы с распространением вируса. У читателей есть возможность подписки на отдельную рассылку таких новостей. Являясь одной из основных газет ФРГ, Die Welt также обозревает ситуацию в мире в целом, делая особый акцент на страны Евросоюза.

Süddeutsche Zeitung позиционирует себя как «либерально-экономическое» издание. Она была признана немецкими журналистами «ведущей газетой» Германии.

Мюнхенская газета еще с середины февраля начала активно отслеживать ситуацию в стране и сравнивать ее с другими европейскими странами и США с помощью наглядных графиков. Авторы открыто говорят о последствиях, которые сейчас переживают сферы малого бизнеса, и предлагают альтернативы. Активно освещается и экологическая ситуация во время пандемии — интересно, что охватываются не только положительные, но и отрицательные аспекты (например, экологи беспокоятся о городских птицах, которых в обычное время подкармливали прохожие и туристы — сейчас же это делать некому). Также оценивается влияние ужесточенного режима на такие национальные и общественные праздники, как фестивали, карнавалы и Пасха.

Bild — крупнейшая немецкая ежедневная иллюстрированная газета-таблоид. Несмотря на свой скандальный авторитет, Bild сейчас весьма серьезно занимается новостным освещением. Редакция публикует статьи о том, как кризис Corona-Krise влияет на экономику, общественную жизнь и общее состояние населения.

На страницах газеты также можно прочитать истории медицинских работников и интервью с известными личностями на тему свободного времяпрепровождения в условиях самоизоляции.

Frankfurter Algemeine Zeitung — либерально-консервативная межрегиональная газета. Хотя газета изначально и направлена на определенную федеративную землю, сейчас она также освещает международную ситуацию. Фокусируясь в основном на политические новости, газета проводит анализ официальных речей зарубежных политических лидеров и сравнивает их с реалиями. Однако критика в материалах является не ярко выраженной. Каждое утро публикуются материалы о последних новостях в Германии на тему вируса, которые подкреплены обновленными рейтингами по стране и миру. Почти каждый день авторы освещают мнения экспертов о сценариях развития пандемии и их прогнозы.

Общенациональная деловая газета Германии Handelsblatt сочетает в себе политическую и социальную стороны в освещениях последних новостей. С одной стороны, журналисты издания оценивают политико-экономическую ситуацию в стране и проявляют особый интерес к речам властей, с другой — почти половина материалов за последний месяц посвящена советам о том, чем заняться дома и какие существуют выгодные предложения и скидки на товары и услуги (например, на доставку еды). Также газета дает возможность читателям создать свой блог в онлайн-версии и публиковать заметки о собственном видении жизни во время пандемии.

Что касается отношения немецких СМИ к поведениям властей, то критика прослеживается очень слабо. Основной упор сделан на констатацию фактов (нововведения в законах, ограничительные меры и т.д.), статистику и сохранение общего настроения в стране. Прослеживались ехидные комментарии в сторону Ангелы Меркель, которая, по слухам, злоупотребляла алкогольными напитками, находясь на карантине. И то данные материалы не пользовались особым вниманием у читателей — основным аргументом было то, что канцлер, перед тем как отправиться на карантин, закупилась продуктами и четырьмя бутылками вина Ricossa — слишком незначительные основания для обвинения в алкоголизме. Основной акцент в материалах СМИ сделан на подавление паники среди населения и возможность повлиять на сознательность граждан. Пожалуй, можно сделать выводы о положительных результатах — по состоянию на 12 апреля число выздоровевших немцев превысило число зараженных, и всю последнюю неделю в Германии наблюдается положительная динамика.

О том, как работают во время пандемии СМИ других стран, можно почитать здесь.