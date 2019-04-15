Как в Штутгартском университете учат журналистике

Семестр в Германии, или чем российское образование отличается от европейского
В феврале мы рассказывали, как студентка Высшей школы печати и массовой индустрии Московского политеха Дарья Перкокуева получила возможность на летний семестр поехать учиться Штутгарт по программе «Журналистика и коммуникационный менеджмент». Перед поездкой Даша пообещала написать о своей учебе в Германии.
Высшее образование в Германии считается одним из лучших в Европе и в мире. Студенты из разных стран едут сюда за новыми знаниями. И ожидания оправдываются: здесь действительно можно многому научиться.
Мне посчастливилось учиться в Штутгартском университете медиатехнологий (HdM) на специальности «Журналистика и коммуникационный менеджмент». Обучение проходит на английском языке несмотря на то, что международные студенты из Франции, США, Швейцарии, Эстонии, Южной Кореи, Нидерландов, Великобритании, России составляют лишь 10 % от общего числа группы. Обучение началось меньше месяца назад, но уже можно выявить отличия системы высшего образования в Германии от системы в России.
Выбираешь сам
Студенты не всегда знают, чего они хотят, а выбрать профессию «наспех» — значит обречь себя на неинтересное обучение и последующую рутинную работу. Эту проблему решили в Европе: студент на старших курсах самостоятельно выбирает, какие предметы ему нужны, а какие нет. Здесь нет ничего обязательного, (как. например, физкультура в Российских вузах) — только то, что действительно пригодится для профессиональной работы.
Помимо выбранных предметов, можно посещать и другие занятия. Разница только в том, что по ним не придется сдавать экзамены в конце семестра.
Для студентов-международников, которые поступили на английскую программу, расписание уже было составлено, чтобы облегчить процесс выбора. В итоге в трехмесячную программу входит 5 предметов, языковые курсы и культурные курсы. Предметы также отличаются от привычных для журналистики в России: здесь нет литературы, зато есть лидерство и корпоративные коммуникации, здесь нет истории, зато есть инновационный менеджмент и контент-менеджмент, здесь нет логики, зато есть производство международного контента. Все то, что реально применяется в профессии современного журналиста.
Один за всех и все за одного
Несмотря на распространенный стереотип о том, что все немецкие студенты —индивидуалисты, работа в группах преобладает над индивидуальной. И даже на группы здесь делят не просто так: в начале семестра пришлось потратить больше трех часов, чтобы каждый мог рассказать о своих преимуществах и доказать, что он будет ценным участником команды. В течение семестра студент работает в составе одной группы на всех занятиях: это бывает неудобно, ведь не все студенты выбирают одни и те же предметы. Но тем не менее, групповая работа помогает международным студентам (как минимум из России) привыкнуть к абсолютно новому формату обучения.
На некоторых направлениях каждый раз формируются новые группы — это зависит от того, какую цель преследует преподаватель.
Другая тактика
Учебный план составлен очень удобно: студенты учатся 3-4 дня в неделю, а остальное время работают над проектами, путешествуют, саморазвиваются.
В HdM отсутствует привычное для российского студента деление на лекции и семинары: здесь все называется лекциями, но проходит в формате семинаров. Преподаватель всегда взаимодействует с аудиторией, а не просто читает с листа. Каждое занятие превращается в настоящую дискуссию, где каждый высказывает свое мнение.
Работая в группах, студенты решают тематические кейсы, основанные на реальных ситуациях. Это помогает не только усвоить теорию, но и понять, как ее можно применить на практике.
Зато российскому студенту не знакомы и пары длиною в 5-7 часов. Это Воркшопы (Workshops), в течение которых группа работает над проектами. В таких длинных занятиях есть свои плюсы — преподаватели приносят «пищу для ума», например, конфеты, мармелад, печенье. Такие занятия проходят примерно раз в месяц.
Учить немецкому начинают сразу с практики: на занятии по иностранному языку попросту нет формата «слово-перевод». Преподаватель говорит исключительно на немецком, чтобы погрузить студента в языковую среду, но это не кажется сложным, просто требует высокой концентрации. Стоит отвлечься на минуту и всю оставшуюся часть занятия можно просидеть, ничего не понимая.
В Германии преподаватели не пытаются заставить студента заучивать материал, для них главное — понимание студентом этого материала и умение использовать его.
«Нет» формальностям
Преподаватели общаются со студентами на равных. Когда мы пришли на первое занятие, наш руководитель попросил называть его по имени, чтобы нам было проще адаптироваться в новой среде. А если на занятии вдруг захочется передохнуть, всегда можно попросить сделать десятиминутный перерыв — и на моей практике еще не было такого, чтобы преподаватели отказывали. Устали — отдыхайте, иначе ничего не поймете.
Лояльно относятся и к опозданиям. Но стереотип, что сами немцы никогда не опаздывают — абсолютная правда. Они еще и придут на 20 минут раньше.
Строгая организация
То, чего по-настоящему не хватает российским вузам. В Германии план обучения составляется на весь семестр и в первый же день высылается всем студентам. В плане каждого предмета прописано, когда состоятся занятия, и какая тема должны быть на них пройдена. Студент заранее знает, когда его ожидают тесты и сдачи проектов. Неприятные сюрпризы — это не про немцев.
Каждый студент имеет личную университетскую почту, на которую высылаются все изменения в расписании и программе. Здесь не бывает такого, что студенты приезжают на пару, которой фактически нет.
Все домашнее задание и все материалы по занятиям публикуются на платформе «Moodle», поэтому если студент что-то упустил, он всегда может вернуться к предыдущей теме в режиме онлайн.
Вдохновляющее пространство
Один из самых важных факторов. Даже самый мотивированный студент может перегореть из-за обшарпанных стен и грязи в помещении. Штутгартский университет медиатехнологий может послужить примером того, как должно быть организовано учебное пространство: панорамные окна, обилие света, чистота, современное оборудование, просторные аудитории.
Помимо этого, в здании университета находится мини-кинотеатр, кафетерий, бесплатная вода и пункт подзарядки устройств. А также огромное количество мест, где можно заниматься групповой работой, устроившись в мягких креслах.
Для меня, как для студента из России, такой формат обучения незнаком. Но могу сказать, что он приносит заметно больше пользы для будущего профессионала.