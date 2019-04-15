Как в Штутгартском университете учат журналистике

Выбираешь сам

Студенты не всегда знают, чего они хотят, а выбрать профессию «наспех» — значит обречь себя на неинтересное обучение и последующую рутинную работу. Эту проблему решили в Европе: студент на старших курсах самостоятельно выбирает, какие предметы ему нужны, а какие нет. Здесь нет ничего обязательного, (как. например, физкультура в Российских вузах) — только то, что действительно пригодится для профессиональной работы.

Помимо выбранных предметов, можно посещать и другие занятия. Разница только в том, что по ним не придется сдавать экзамены в конце семестра.

Для студентов-международников, которые поступили на английскую программу, расписание уже было составлено, чтобы облегчить процесс выбора. В итоге в трехмесячную программу входит 5 предметов, языковые курсы и культурные курсы. Предметы также отличаются от привычных для журналистики в России: здесь нет литературы, зато есть лидерство и корпоративные коммуникации, здесь нет истории, зато есть инновационный менеджмент и контент-менеджмент, здесь нет логики, зато есть производство международного контента. Все то, что реально применяется в профессии современного журналиста.