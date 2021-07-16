Гильдия межэтнической журналистики создала неформальное сообщество журналистов из числа мигрантов

Участники в своих материалах будут раскрывать подробности жизни тех, кто в последние годы переехал жить и работать в Россию.

«Мы заточены на конкретные шаги по изменению ситуации в информационном пространстве. И меня очень порадовало, что уже на первой встрече-знакомстве коллеги взяли на себя обязательство подготовить материалы на такие актуальные темы как вакцинирование мигрантов — взгляд изнутри. Надеюсь, эти материалы будут востребованы в московских СМИ и мы вместе пробьем стену непонимания и недоверия друг к другу», — пояснила инициатор проекта, президент Гильдии и член Общественной палаты России Маргарита Лянге.