ГИПП запустил рекомендательный сервис для СМИ

Теги: 
ГИПП
Рекламный альянс издателей
Окт 9, 2018

Рекламный альянс издателей (РАИ)  запустил новый сервис NET.GIPP.RU. Он позволит увеличить размер аудитории СМИ за счет привлечения новых пользователей из сети ГИПП, повысить вовлеченность читателей и глубину просмотра сайтов, изучить фактическое внимание читателя, его взаимодействие с материалами, проcледить за тем, как пользователи делятся контентом в социальных сетях, проанализировать качество работы редакции в целом и по каждому автору — отдельно. 

Модель поведения современного читателя изменилась: средний пользователь стал намного моложе, пользуется преимущественно мобильными устройствами, основное время проводит в соцсетях и обращается в поисковик за любой информацией. Посетители меньше ходят по сайту, глубина просмотров сокращается.

Задача нового сервиса — не допустить снижения востребованности СМИ

Алгоритм сервиса NET.GIPP.RU анализирует интересы читателей, рекомендует им наиболее релевантные материалы и непрерывно самообучается.

NET.GIPP.RU использует только редакционные заголовки и изображения, что исключает возможность появления раздражающего контента. Редактор может сам настроить тематику рекомендуемых материалов под любые требования редакционной политики.

Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП) (ранее — Гильдия издателей) создан в сентябре 1998 года по инициативе ряда ведущих российских издателей. Миссия ГИПП — способствовать превращению издательской отрасли в конкурентоспособный, экономически эффективный, профессионально управляемый, инвестиционно привлекательный бизнес. Основная задача ГИПП — создание благоприятных условий для развития издательского бизнеса в России и формирование сплоченного издательского сообщества. В состав ГИПП входят более 300 компаний, в том числе около 250 региональных. gipp.ru

Рекламный альянс издателей (РАИ) создан в 2017 году по инициативе пяти крупнейших членов ГИПП для монетизации трафика на своих интернет-площадках. В совет директоров РАИ вошли руководители всех издательских домов Альянса, а менеджмент представлен ведущими специалистами по продажам интернет-ресурсов на медийном поле.

Источник: ГИПП
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