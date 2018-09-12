Glamour закроет свою печатную версию

Журнал Glamour в начале следующего года может закончить свою 80-летнюю печатную историю, перейдя в формат digital only. О такой возможности говорят источники WWD.

Одним из факторов, которые косвенно подтверждают возможность прекращения выпуска печатной версии журнала, стало назначение нового главреда в январе 2018 года. Тогда на смену Синди Лив, которая управляла журналом 16 лет, из CNN Worldwide пришла Саманта Барри. И ее представили как «первого по-настоящему digital-редактора» Glamour.

Представители издательского дома никак не прокомментировали слухи о превращении выпуска печатной версии журнала.

В июле читательская аудитория принта и digital Glamour снизилась на 15 %.

Этот переход в digital станет логичным продолжением глобальной реструктуризации, затеянной менеджментом Conde Nast, которому принадлежит Glamour.

В рамках реструктуризации Conde Nast уже пытается продать журналы W, Golf Digest и Brides, слил две редакции CN Traveller в одну (британская + американская), а также перевел Teen Vogue в формат digital only.

Британская версия Glamour планировала прекратить выпуск печатной версии в конце 2017 года, но пока что просто сократила количество печатных номеров до двух в год.