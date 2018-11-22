В США прекращает выходить печатная версия Glamour

Американский ежемесячный женский журнал Glamour в ноябре в последний раз выпустит печатную версию, пишет The New York Times.

Издательство Condé Nast решило полностью перевести работу журнала в цифровой формат. В январе главным редактором Glamour назначили Саманту Бэрри, которая раньше была исполнительным продюсером социальных и новых СМИ в CNN. Она говорила, что хочет усилить онлайн-направление работы:

Именно там находится аудитория, и именно там наш рост. Этот ежемесячный график для аудитории Glamour больше не имеет смысла.

После ее прихода аудитория онлайн-версии журнала выросла: ежемесячно его читают 6,3 млн уникальных пользователей, а количество подписчиков канала Glamour на YouTube выросла на 110 % — до 1,6 млн.

По словам Бэрри, периодически журнал может выпускать печатные материалы, связанные с премией «Женщина года», которую он проводит, или с темами про власть и деньги.

Первый номер Glamour вышел в США в апреле 1939 года, изначально он назывался Glamour of Hollywood. В США печатную версию читали более 2 млн человек. Журнал издавался в 14 странах, его мировая аудитория достигала 12 млн человек.