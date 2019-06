Глава британского МИД обеспокоен задержанием Ивана Голунова

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что обеспокоен задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

«У журналистов должна быть возможность призывать власти к ответу, не опасаясь мести», — написал он в твиттере.

Very concerned by arrest of Russian investigative journalist, Ivan Golunov of @meduzaproject. Journalists must be free to hold power to account without fear of retribution. We are following his case closely. #FreeGolunov #DefendMediaFreedom

— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 9 июня 2019 г.