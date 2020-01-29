Глава Чувашии, призывавший «мочить» журналистов, уйдет в отставку

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку, решение об этом уже принято, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. Другой источник издания, близкий к Кремлю, подтвердил информацию.

Один из собеседников издания добавил, что Игнатьев уйдет либо на этой, либо на следующей неделе.

В середине января во время мероприятия в честь Дня печати он призвал «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть. Чиновник пожаловался, что после критики властям приходится разбираться с митингами и «неспокойной ситуацией»:

Поэтому нужно четко обозначить — надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают.

Вскоре Игнатьев извинился за свои слова.

Спустя три дня после извинений чиновник, вручая пожарным ключи от новых машин, заставил офицера МЧС подпрыгнуть за ключом. Он объяснил свое поведение «дружескими отношениями» c пожарными.

Михаил Игнатьев руководит республикой с 2010 года, в настоящее время дорабатывает свой второй срок. Его полномочия истекают в сентябре 2020 года.