Цукерберг высказался за частичный контроль со стороны государства в интернет-сфере

Глава Facebook Марк Цукерберг высказался за частичный контроль государства в сфере интернета и социальных сетей. Соответствующее заявление он сделал, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он уточнил, что контроль со стороны властей необходим «как минимум в четырех сферах», касающихся его компании, — это «избирательный процесс, политические дискуссии, защита и перенос данных». При этом он подчеркнул, что со своей стороны Facebook намерен прилагать максимум усилий к тому, чтобы не допускать вмешательства в политический процесс:

Со стороны государства должно быть больше контроля и рекомендаций относительно того, если взять в качестве примера политическую рекламу, какой дискурс должен быть допустим. Где провести черту, когда мы говорим о свободе выражения, которая в том числе может нанести вред», - указал Цукерберг. «Мы бы хотели, чтобы частные компании не принимали такое количество определяющих решений в области социального равенства без вмешательства демократических процессов.

Ранее Цукерберг высказывался за сохранение в соцсети возможности размещать политическую рекламу. По его мнению, такая реклама важна, особенно для региональных политиков и правозащитных организаций, которым в СМИ уделено недостаточно внимания.