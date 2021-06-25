Глава Казахстана поздравил работников СМИ с профессиональным праздником

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил работников средств массовой информации с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды:

Почетная обязанность каждого журналиста – верно служить своей стране, быть голосом своего народа. Вы самоотверженно отстаиваете интересы народа, отражаете надежды и чаяния людей. Вы служите вестниками созидания и добра, пропагандируете ценности государственности.