Глава комитета Госдумы назвал блокировку материалов СМИ в Facebook угрозой нацбезопасности

Блокировка социальной сетью Facebook публикаций российских СМИ, основанных на данных правоохранительных органов, лишает россиян доступа к важной информации, считает глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев. По его мнению, это создает угрозу национальной безопасности. Ранее блокировке подверглись публикации ряда СМИ на основе релиза ФСБ.

Facebook заблокировал пост со ссылкой на материал от 18 февраля о задержании в Воронеже сторонников украинской молодежной радикальной группы «Маньяки. Культ убийц» (МКУ). Эту информацию соцсеть пометила как ложную. О блокировке статей о задержании радикалов сообщили «Коммерсантъ», ТАСС, РБК и «Ведомости». Материалы были написаны на основе официального релиза ФСБ и СКР.

«Такие действия создают угрозу национальной безопасности, поскольку речь шла не о каких-то домыслах отдельных журналистов или блогеров, а об официальной информации правоохранительных органов. Таким образом Facebook лишил граждан нашей страны доступа к информации о необходимости быть готовыми к угрозам, с которыми они могут столкнуться», — приводит слова депутата его пресс-служба (цитата по ТАСС). Господин Пискарев считает произошедшее «не просто грубым актом цензуры, но прямым вмешательством во внутренние дела нашей страны».