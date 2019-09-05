Глава комитета Госдумы по культуре перестанет исполнять обязанности председателя редколлегии газеты «Культура»

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что сложила с себя обязанности председателя редакционной коллегии газеты «Культура», и не вернется на пост ее главного редактора. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook:

Мое возвращение на пост главного редактора газеты «Культура» не состоится. Кроме того, я слагаю с себя обязанности председателя редакционной коллегии.

По ее словам, это решение продиктовано этическими причинами:

Как сообщил один из основных акционеров, «в силу объективных экономических факторов» принято решение произвести смену издателя газеты. В письме сказано, что переговоры ведутся с общественно-государственной организацией «Российский фонд культуры». Поскольку среди учредителей РФК присутствует федеральный орган исполнительной власти, считаю для себя как для председателя Комитета Государственной думы по культуре неэтичным при подобных обстоятельствах занимать в газете любые руководящие посты.

Елена Ямпольская возглавляет Комитет Госдумы РФ по культуре с 2018 года. С 2011 по 2016 годы она была главным редактором газеты «Культура».