Глава костромского облизбиркома предложил внести в законодательство «нормы пресекательного характера» в отношении СМИ

Глава избирательной комиссии Костромской области Михаил Барабанов предложил председателю ЦИК Элле Памфиловой применять «нормы пресекательного характера» к СМИ, некорректные публикации которых, по его мнению, «несут особую общественную опасность в канун дня голосования». Обращение Барабанов опубликовал на сайте костромского избиркома.

В издании «Новые известия» 27 августа вышел материал «Михаил Долматов: в списки избирателей в Костроме включили 40 тысяч „мертвых душ“». В нем незарегистрированный кандидат в депутаты Госдумы Долматов утверждает, что облизбирком использовал неактуальные данные о числе избирателей в регионе. Кроме этого, автор публикации привел ответ главы костромского облизбиркома Михаила Барабанова на редакционный запрос по этой теме.

Барабанов пояснил корреспонденту «7x7», что запрос от «Новых известий» поступил в день выхода материала на сайте. По мнению главы костромского избиркома, таким образом журналисты опубликовали непроверенную информацию.

В обращении к председателю ЦИК Элле Памфиловой глава костромского избиркома указал, что такого рода публикации воздействуют на электоральный результат только косвенно, зато прямо влияют на явку и легитимность выборов. По мнению Барабанова, в канун дня голосования подобные материалы «несут особую общественную опасность». Он считает, что необходимо внести в КоАП РФ нормы пресекательного характера в отношении СМИ за нарушения в сфере публичных правоотношений.

— Под нормами пресекательного характера предполагаются такие нормы, которые делают бессмысленным правонарушение, — прокомментировал Михаил Барабанов.

Юрист Центра защиты прав СМИ* Екатерина Зубань сообщила, что нормы, которые предложил Михаил Барабанов, не формулируют обстоятельства, при которых стоит применять эти санкции. По словам эксперта, редакции и так несут ответственность за нарушение избирательного законодательства в случае распространения недостоверных сведений.

— Единственный сформулированный им критерий — «публикации прямо влияют на явку и легитимность выборов». Это слишком размытая формулировка, которая предполагает субъективную оценку и которую при желании можно произвольно толковать и использовать в отношении редакций избирательно, привлекая к ответственности «неправильные СМИ». Обязанность прессы состоит в том, чтобы оперативно доносить до внимания общественности, как проходят выборы, какие внештатные ситуации возникли, какие нарушения закона были выявлены. Государство должно помогать журналистам в распространении этой информации, а не создавать дополнительные препятствия, — добавила Зубань.

Михаил Барабанов считает, что Центризбирком отклонит его инициативу. В то же время издание «Эхо Москвы» со ссылкой на Эллу Памфилову сообщило, что ЦИК планирует подавать в суд на авторов публикаций, которые распространяют заведомую ложь и клевету о выборах.

* Центр защиты прав СМИ выполняет функцию иностранного агента.