Глава МИД Австрии ответила на письмо журналиста о преследованиях на Украине

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль после высказанных австрийским репортером опасений за свою жизнь заявила, что ограничение свободы СМИ на Украине неприемлемо и насилие в отношении журналистов должно наказываться:

Возрастающее ограничение свободы СМИ на Украине неприемлемо. С большой озабоченностью я наблюдаю за условиями, в которых действуют украинские и международные СМИ. Применение насилия и угрозы в адрес журналистов должны наказываться.

В сообщении отмечается, что независимое освещение событий, прежде всего в конфликтных ситуациях, требует свободного доступа журналистов, а беспричинный отказ в аккредитации является поводом для беспокойства и приводит к тому, что освещать события в зоне конфликта на востоке Украины становится невозможным.

В среду издание Kronen Zeitung сообщило, что австрийский журналист и репортер телерадиокомпании ORF на Украине Кристиан Вершюц опасается за свою жизнь в этой стране, о чем сообщил в адресованном австрийскому правительству и руководству ORF письме.